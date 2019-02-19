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Детские поликлиники сменили режим работы из-за ОРВИ в Уфе

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В Уфе в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом детские поликлиники изменили режим работы. Пациентов принимают до 21 часа по будням и до 17 часов по субботам.

По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог в Башкортостане превышен на 56,5%. По сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 13%. Основная заболеваемость приходится на детей, пишет ИА «Башинформ».

В Уфе ОРВИ и гриппом за неделю заболели 12,1 тыс. человек, из них 6,3 тыс. — дети. В связи с высокой заболеваемостью детские поликлиники продлили время приема педиатров. Вызвать педиатра на дом можно через сайт госуслуг или регистратуру поликлиники.

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