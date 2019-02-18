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Карантин по ОРВИ и гриппу завершился в школах Ижевска

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Власти Ижевска сняли карантин в городских школах. Дети вернутся на занятия 19 февраля.

Карантин был введен 12 февраля в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. В мэрии отметили, что ограничительные мероприятия были введены своевременно. За неделю зафиксировано снижение заболеваемости в школьной возрастной группе на 8%. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

По данным администрации, пик заболеваемости в городе пройден. 19 февраля работа школ возобновится в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле карантин для школьников продлили на одну неделю.

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