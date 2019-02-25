Добрая доля: как иностранцы закаляются в российских клиниках

Развитие волонтерства остается одним из государственных приоритетов России. По итогам заседания Госсовета, посвященного развитию добровольчества и социально ориентированных НКО, в середине января этого года российский президент подписал ряд поручений. Одно из них — расширение международного сотрудничества в этой сфере , то есть распространение опыта российской волонтерской деятельности на международном уровне. А значит, закономерное упрощение процедуры выдачи обыкновенной гуманитарной визы иностранным гражданам на въезд в Российскую Федерацию. В Тамбовской области уже несколько месяцев продолжается эксперимент по интеграции иностранцев в медицинское волонтерство. Насколько он оказался успешен и каковы предварительные результаты — разбирались «Известия».

Партизаны медицинского фронта

Движение «Волонтеры-медики» было основано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», а в 2016-м получило официальный статус всероссийской общественной организации. На сегодня это одно из крупнейших добровольческих сообществ в сфере здравоохранения по всей Европе. При поддержке Минздрава в России открыто свыше 80 региональных отделений «Волонтеров-медиков», которые объединяют более 20 тыс. человек. Ежегодно их помощь и поддержку получают около 4 млн россиян. А партнерами движения выступают свыше 1700 медицинских, образовательных, общественных и других организаций по всей России.

Волонтеры Фото: ВОД «Волонтеры-медики»

В тамбовском региональном отделении — около 600 медицинских волонтеров, немало среди них и студентов из-за рубежа. Более того, в одном из вузов — Медицинском институте Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина — разработали и тестируют методику интеграции иностранных студентов в медицинское волонтерство. До сих пор таких практик в России не было. Стартовал этот проект в сентябре прошлого года. 37 иностранцев, обучающихся в тамбовском учебном заведении, стали пионерами в этом эксперименте. В настоящее время университет разрабатывает методические рекомендации для применения подобного опыта в других медицинских вузах страны.

Интернационал добровольчества

В социально-значимые проекты готовы включиться 90% студентов из зарубежных стран — такая статистика была озвучена на форуме волонтеров-медиков Центрального федерального округа, который прошел в Тамбове в октябре прошлого года. За четыре месяца к эксперименту присоединилось около полусотни иностранцев , которые уже проявили себя во всех четырех предложенных направлениях: просвещение населения, профориентация школьников, сопровождение массовых мероприятий и помощь младшему медицинскому персоналу в лечебных организациях.

« В нашем проекте приняли участие иностранные студенты из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, которые минимум год живут на территории России. Они адаптированы, хорошо владеют русским языком, у них есть мотивация оказывать добровольческую помощь нуждающимся людям», — рассказывает Наталья Ершова, директор Ресурсно-методического центра по межнациональному взаимодействию Державинского университета.

Волонтеры Фото: ВОД «Волонтеры-медики»

Вместе с русскими волонтерами иностранцы рассказывали местным жителям о профилактике социально-значимых заболеваний, в частности СПИДа, приобщали тамбовчан к здоровому образу жизни, раздавали информационные буклеты, проводили различные акции.

Также студенты работали с бригадами скорой помощи на массовых мероприятиях, например, спортивных соревнованиях. В случае необходимости на месте оказывали доврачебную помощь тем, кто в ней нуждался. Медперсонал в поликлиниках и больницах отмечал, что иностранцы были первыми помощниками.

В тамбовских школах и лицеях они рассказывали об особенностях медицинского образования в своих странах, о причинах, которые побудили их выбрать эту профессию, ее преимуществах. Кроме того, студенты провели несколько мастер-классов, занимались с глухонемыми детьми в одном из интернатов, провели флешмоб для людей с ограниченными возможностями, и те с удовольствием встали вместе с волонтерами на лыжи и сноуборды.

На практику за тысячи километров от дома

В муниципальных клиниках часто не хватает лишних рук, которые могли бы выполнить нехитрую работу: помочь бабушке разобраться с графиком приема, довести человека, который плохо себя чувствует, до кабинета или оказать доврачебную помощь, к примеру, измерить давление. Студенты разных курсов, получившие базовые знания в области медицины, взяли на себя некоторые обязанности младшего медицинского персонала.

Волонтеры Фото: Державинский университет

«Такая добровольная помощь в медицинских учреждениях — это не только проявление милосердия, гражданской позиции, но и проверка будущих специалистов на их профессиональную пригодность. Основная мотивация для студентов из других стран, которые учатся в нашем университете, — это возможность помочь людям: взрослым и детям. При этом неважно, где — в стенах школьных или больничных», — поясняет Татьяна Осадчая, проректор по международным связям и работе с иностранными студентами.

Как показал опрос, большинство пациентов городской больницы имени архиепископа Луки положительно оценили помощь таких добровольцев . Хотя сделать это людям с другим цветом кожи в провинциальном городе не так-то просто.

Африканская мудрость

Об одном из таких неприятных случаев студент 2-го курса мединститута из Алжира Таха Ауасса сейчас вспоминает с улыбкой, а тогда было совсем не смешно.

«Привезли в отделение мужчину лет тридцати пяти после драки, — вспоминает молодой человек. — Он сразу обратил внимание на меня и еще четырех иностранных волонтеров. Похоже, для него это было большим удивлением — увидеть иностранцев в таком месте, к тому же в одежде врачей. Он тогда громко сказал, что в больнице террористы, да еще и в белых халатах...»

Таха говорит, что никогда не забудет, как больно и обидно было это слышать, но он сдержался, ничего не ответил, даже постарался понять человека и встать на его место.

Волонтеры Таха Ауасса Фото: ВОД «Волонтеры-медики»

«Я сидел и думал, что мужчина не виноват, он смотрит телевидение, читает в прессе массу негатива и причисляет нас к ним… Понимал, что он нас не знает, нашу страну, культуру. Я убежден, что среди разных народов есть хорошие и плохие люди, что у врачей вообще нет национальности. Студенты оказывают здесь помощь тем, кто в ней нуждается. И, быть может, мы и должны своим добрым отношением и волонтерской работой показать всем, что студенты из других стран в России с миром, и сломать границы между людьми», — рассуждает он.

Через 15 минут после того, как пациента осмотрел хирург, ситуация начала меняться буквально на глазах. Потерпевший сидел в коридоре, ждал справку, смотрел по сторонам и, видимо, стал замечать, что иностранные студенты — полезные люди: помогают больным в травматологии, разносят завтраки тем, кто не может ходить после операции, транспортируют пожилых, общаются с бабушками…

«Мужчина встал, подошел ко мне, протянул руку и сказал: «Мне стыдно, что я вас обидел. Вы изменили мое представление об иностранцах и делаете хорошее дело, спасибо!» Тот случай еще раз подтвердил мое желание помогать людям», — говорит Таха, для которого эта ситуация стала своеобразным боевым крещением.

« По результатам интеграции было отмечено снижение напряженности населения по отношению к иностранным гражданам и волонтерам , — подтверждает Наталья Ершова. — Ребята находят общий язык с жителями города. Студенты из других стран и сегодня продолжают работу по выбранным направлениям движения «Волонтеры-медики» как в тамбовских больницах и поликлиниках, так и в образовательных учреждениях».

Волонтеры Фото: Державинский университет

« Иностранные студенты присутствуют как на приемах, так и на операциях , — говорит Иван Фролов, врач-хирург одной из тамбовских больниц. — Пациенты реагируют на них спокойно. Ребята задают вопросы, если что-то им непонятно. Многие стараются, внимательно оценивают ситуацию, состояние здоровья, развитие заболевания у пациента, предполагают, какой это может быть диагноз. Уровень у ребят, конечно, разный. Поставить всем одну оценку — все равно что измерить среднюю температуру по больнице. Тот, кто хочет учиться, — тот учится, стремится получить знания и опыт. Это касается и русских, и иностранных студентов».

Русские добровольцы-медики за два года такой работы уже перешли на следующий волонтерский уровень. Они выезжают в составе тамбовских бригад скорой помощи и помогают врачам проводить сердечно-легочную реанимацию, делать инъекции, транспортировать больных. В течение месяца около 170 часов каждый доброволец проводит на станции. К подобной работе привлекаются только опытные студенты-медики старших курсов, прошедшие соответствующую практику. У иностранцев все еще впереди. Ведь проекту, к которому они присоединились, всего несколько месяцев.

Медики-косари

Особенно интересный и незабываемый опыт иностранные студенты получают во время выездов в отдаленные деревни и села , в местные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Там они вместе с русскими волонтерами помогают вести прием больных, ходят по вызовам на дом, а также принимают участие в благоустройстве территорий — высаживают аллеи, косят сено, красят стены — уже не как медработники, а как добровольцы. Всего в прошлом году в рамках всероссийской акции «Добро в село» вместе с русскими волонтерами они привели в порядок 19 ФАПов области .

Тунисец Хелми Суибги, студент 2-го курса медицинского института Державинского университета, узнал о таком волонтерском сообществе совершенно случайно: «На улице, возле здания института, я обратил внимание на людей в майках «волонтеры-медики», заинтересовался, нашел в интернете это движение и подал заявку на сайте».

Волонтеры Хелми Суибги Фото: ВОД «Волонтеры-медики»

Хелми занимался волонтерством еще у себя на родине, там он четыре года был участником такого отряда. Поэтому и в России записался в активисты и отправился в больницу, где помогал пациентам: сопровождал их на диагностические и лечебные процедуры, делал перевязки в случае необходимости. Но больше всего его впечатлил незабываемый колорит тамбовских деревень во время поездки в один из фельдшерско-акушерских пунктов в 50 км от областного центра.

«Помогать людям и чувствовать себя врачом — для меня важно, — говорит Хелми. — Проект помог мне в этом, мы с пониманием относились к пациентам, они к нам».

Красить трубы в фельдшерско-акушерском пункте села Медное Сампурского района с удовольствием отправился алжирец Таха Ауасса. Этот населенный пункт был выбран добровольцами неслучайно: местному ФАПу требовался ремонт.

«Появилась возможность помочь людям, ближе познакомиться с жизнью вашей страны — я не стал отказываться», — говорит иностранный волонтер. Помимо ремонтных работ, вместе с фельдшером добровольцы посетили местных жителей — померили им давление, провели экспресс-анализ уровня сахара в крови.

Кровное дело

Еще одно перспективное направление волонтерской работы — это кадровое донорство, создание базы надежных и активных доноров среди иностранных студентов. Направление это непростое, но интересное. Правда, и здесь есть свои нюансы. Во-первых, по российскому законодательству донорами крови и ее компонентов могут стать граждане других стран, которые до сдачи проживали в России не менее одного года. И второе — непреложное для всех — хорошее здоровье и отсутствие заболеваний. А в отношении некоторых стран есть предубеждения , и небеспочвенные. Например, к жителям Африки, где сохраняется довольно высокий уровень инфекционных болезней.

Фото: Державинский университет

«Наша задача — не только помочь иностранным студентам получить качественное образование и интегрировать их в общество, но и дать им возможность привезти на родину полученный в России опыт, в том числе в сфере добровольчества», — подчеркивает Наталья Ершова.