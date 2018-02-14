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Эксперты оценили потенциал добровольцев

Третий сектор нужно активнее привлекать к работе в социальной сфере, уверены в ИЭСИ
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Привлечь к активной работе в социальной сфере волонтеров, добровольцев и неполитические организации рекомендовали члены Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе семинара «Будущее России: неполитический потенциал самоорганизации гражданского общества» в Воронеже. Эти рекомендации войдут в доклад, который будет отправлен в администрацию президента по итогам семинаров, их цикл завершится накануне выборов главы государства. До 15 марта ЭИСИ намерен провести еще пять мероприятий — в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Нижнем Новгороде. 

В докладах ЭИСИ эксперты прогнозируют варианты развития определенных проблем и предлагают пути выхода из сложившейся ситуации. В декабре в АП был представлен доклад, посвященный проблемам в развитии АПК, а в январе — санкциям.

В ближайшие годы в России будут востребованы неполитические движения с высокой степенью самоорганизации, заявил «Известиям» глава ЭИСИ Андрей Шутов, комментируя очередной семинар и проблематику неполитического потенциала самоорганизации гражданского общества.

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— Добровольчество — это та рабочая сила, энергию которой можно использовать. Необходимо привлечь к управлению государством третий сектор, создать социально одобряемую общественную идеологию вовлечения в добровольческие движения с помощью лидеров общественного мнения, — сказал он.

По его словам, такими лидерами могут быть спортсмены, руководители поисковых и спасательных движений, исторических сообществ и все, кто проявляет себя в социальной сфере.

— Государству нужно не просто снизить барьеры, но и самому идти навстречу добровольческим движениям — предоставлять площадки для проведения мероприятий и уменьшать число проверок малого и среднего бизнеса, деятельность которого связанна с социальной сферой, — добавил Андрей Шутов.

По словам эксперта ЭИСИ Игоря Кузнецова, волонтерство — влиятельный и ресурсоемкий общественный механизм.

— Это не замена государственных функций, скорее возможность создания нового уровня управления, стиля управления, вовлечения людей. Важно сделать это социально одобряемой деятельностью. Показать, как это правильно и здорово, — сказал он «Известиям».

Профессор факультета политологии МГУ Александр Кочетков, в свою очередь, отметил, что сейчас 79% участников самоорганизующихся добровольческих движений включены в политические процессы, даже до конца не осознавая этого. Такой потенциал можно использовать для повышения эффективности работы системы госуправления, полагает он.

В ходе семинара эксперты подчеркивали, что необходимо активнее выстраивать отношения между властью и гражданским обществом, чтобы граждане верили: их деятельность приносит результат.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в беседе с «Известиями» отметил, что вертикально интегрированная система управления не всегда отвечает задачам современного развития.

— Узкоотраслевых задач практически не осталось, большинство проектов — межведомственные. Зачастую крупные госкорпорации влияют на выработку принятия тех или иных управленческих решений гораздо больше, чем органы власти. Не менее влиятельным является и сам третий сектор с точки зрения отраслевых ассоциаций, союзов, объединений организаций, — считает эксперт.

Эта тенденция отмечается не только в России, но и по всему миру, подчеркнул он. 

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