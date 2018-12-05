Не без «надеги»: президент пообещал добровольцам поддержку

Государство продолжит поддерживать волонтерское движение в стране. Об этом президент Владимир Путин заявил на церемонии вручения премии «Доброволец России – 2018» в рамках Международного форума добровольцев. По словам главы государства, программа грантов для волонтеров будет продлена не только на 2019-й, но и на последующие годы. По мнению экспертов, в добровольчестве проявляется истинный патриотизм, который и должно поддерживать государство.

В волонтерском движении сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность, подчеркнул в своем обращении к участникам форума Владимир Путин.

— Помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных либо политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь — не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, — вы это делаете для всего общества, — сказал он. — Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство «надеги» за то, что у нас происходит.

В результате общество становится не только добрее, но и более сбалансированным и устойчивым к внутренним и внешним шокам, пояснил Владимир Путин. Год волонтера в России заканчивается, но движение будет развиваться и дальше, подчеркнул он. По словам президента, в ближайшее время на заседании Госсовета будет обсуждаться поддержка добровольческих инициатив.

Уже после выступления глава государства отметил, что в России создана целая система подготовки волонтеров для крупных международных мероприятий, ближайшее из которых — Универсиада в Красноярске в 2019 году. При этом он назвал чрезвычайно важными и другие направления волонтерской деятельности.

— Всё это требует, конечно, определенного сопровождения — и административного, и финансового. Сами волонтеры работают, как правило, бесплатно, но для того чтобы создать условия для их работы, конечно, государство должно это сопровождать и финансами, — заверил президент. — Мы выработали целую систему грантов, которая и в 2019-м и в последующие годы будет продолжена. Более того, мы эти гранты понемножку наращиваем, и так будет и в следующем году.

Председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева уверена, что с окончанием 2018 года внимание к теме добровольчества не закончится.

— Сформированы стандарты добровольческой деятельности, создаются ресурсные центры, но они только начинают работать, и хотелось бы эту историю продолжить, — отметила она в беседе с «Известиями». — Мы также рассчитываем на более четкое взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами — например, с МЧС, где требуется особое внимание к волонтерам и их профессиональной подготовке. Мы хотели бы запустить новый алгоритм учета эффективности деятельности добровольческого труда, потому что нужно понимать, насколько люди вовлечены в разовые мероприятия или постоянную работу, требующую специфических навыков.

Все эти и другие вопросы будут обсуждаться на Госсовете с участием президента, добавила Елена Цунаева.

Волонтерство и добровольчество — внутренний порыв человека, который делает добро и ничего не просит взамен, считает политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.

— Посыл Владимира Путина понятен: люди, которые искренне и с любовью затрачивают свои усилия на то, чтобы в стране стали жить лучше, и ничего не просят взамен — это и есть настоящий патриотизм, — сказал он «Известиям». — Нужно этот Год волонтерства превратить даже не в десятилетие, а в век волонтерства. Ведь эта идея воспитывает настоящих граждан своей страны — патриотов, а не «крикунов».

Победа команды

После речи Владимир Путин вручил награду победителю в номинации «Волонтер года» 24-летнему жителю Смоленска Антону Коротченко, чей проект «Здоровое село» способствовал профилактике заболеваемости в сельских населенных пунктах.

— Спасибо большое. Но это победа не только моя — это победа большой команды, благодаря которой я сейчас стою на этой сцене, — сказал доброволец, получая награду из рук президента.

Этой статуэтки достоин каждый из волонтеров, согласился с победителем Владимир Путин.

— Всё волонтерское движение невозможно погрузить сюда, в одно — даже очень крупное — помещение. Поэтому, поздравляя вас всех с Днем волонтера, поздравляя вас всех с вашими личными результатами, хочу задать риторический, наверное, вопрос: будем продолжать доброе дело? — обратился он к собравшимся в зале добровольцам.

— Да! — ответил весь зал.

Исполняя мечты

На форуме Владимир Путин ознакомился с благотворительными проектами, которые были представлены участниками. Один из них — «Мечтай со мной» — привлек особое внимание главы государства.

К стенду проекта были прикреплены конверты с желаниями тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили сделать свой выбор и президенту. Владимир Путин собрал все пять оставшихся желаний, пообещав исполнить каждое из них.

Сокровенной мечтой автора одного из писем было желание увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Владимир Путин пообещал, что пригласит мальчика в Северную столицу и прокатит его на вертолете, если позволят погодные условия. Глава государства добавил, что уже завтра и на следующей неделе он сам планирует посетить город на Неве.

Другой ребенок грезит небом и хочет снять ролик о российском самолете Ил-96. Владимир Путин заверил, что пригласит автора письма в Москву, познакомит с летчиками специального отряда «Россия» и покажет этот авиалайнер.

Девочке, которая мечтает узнать мир кино изнутри, российский лидер пообещал устроить экскурсию по киностудии «Мосфильм». Еще для одной юной россиянки президент организует визит на телеканал Russia Today, где она может взять интервью у интересного собеседника.

Президент был очень тронут мечтой ребенка, который хотел пожать ему руку.

— Очень трогательная вещь, неожиданная для меня, — сказал Владимир Путин и пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить мальчика в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.

В День добровольца на Арбатско-Покровской линии столичного метро появился новый тематический состав «Поезд изменений. Истории волонтеров». Он посвящен добровольчеству в России и людям, которые своими делами меняют мир к лучшему. По мнению организаторов, этот поезд позволит привлечь внимание людей разного возраста к труду волонтеров — он будет интересен не только жителям России, но и гостям из-за рубежа.