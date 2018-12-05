Сегодня отмечается Международный день добровольцев. В России с каждым годом волонтерство всё больше превращается из диковинки в явление модное, а значит, скоро станет нормой. Обычным делом будет помогать на благотворительных мероприятиях, участвовать в экологических акциях, приезжать в сиротские учреждения или приюты для бездомных животных.

Одно из самых сложных направлений в добровольчестве — волонтеры-визиторы. Их задача — своей дружбой поддерживать те семьи, которые столкнулись с тяжелой болезнью, например, раком или боковым амиотрофическим склерозом (БАС — неизлечимое заболевание нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц). Добровольцы приходят в гости, общаются, пьют чай, помогают там, где это необходимо. Для того чтобы стать таким волонтером, нужно иметь смелость и чувство такта, уметь находить правильные слова, чтобы утешить и приободрить, или. наоборот, быть хорошим слушателем — когда человеку нужно просто высказаться. Волонтер-визитор, будто барометр, должен точно улавливать настроение в семье, быть ненавязчивым, но при этом давать ощущение поддержки. «Ты не одинок в своей беде» — вот главный месседж, который должен нести волонтер.

Никто не поймет переживания в такой семье лучше тех, кто столкнулся с подобным. Поэтому волонтерами-визиторами часто становятся люди, которые сами пережили тяжелую болезнь или утрату близкого человека. Для кого-то это возможность справиться с чувством вины, что они чего-то недодали ушедшему родственнику, были недостаточно внимательны и заботливы. Для других это способ пережить собственную боль утраты. Но в одиночку пойти волонтером в семью с паллиативным больным — это как глубоководное погружение без скафандра.

Вообще у добровольца, чем бы он ни занимался, должна быть техника безопасности — неважно, тушит ли он лесные пожары, спасает бездомных собак или приходит в семью к тяжелобольному человеку.

Волонтер-визитор рискует взять на себя слишком много обязанностей, принять чужую боль, как свою, не выстроив определенных барьеров, «выгореть», в конце концов. Чтобы этого избежать, важно организовать работу добровольцев с психологами. Причем это должен быть не только вводный инструктаж, но и постоянное сопровождение. Именно оно позволит предотвратить возникновение у волонтера апатии, а затем и депрессии. Травматичной может оказаться смерть подопечного или невозможность помочь. Здесь важно убедить добровольца не опускать руки и дать понять, что его поддержка важна, его действия помогают менять мир к лучшему.

Например, у нас в фонде при поддержке гранта мэра Москвы мы организовали школу волонтеров-визиторов: опытные психолог и координатор таких помощников должны стать надежным тылом, своего рода «ангелами-хранителями» для человека, который чувствует в себе силы поддерживать семью с тяжело болеющим близким. Психолог и координатор проинструктируют, что можно, а что категорически нельзя делать, чтобы не впасть в созависимость от подопечного, как не провалиться в депрессию, а напротив, заряжать энергией тех, к кому он приходит помогать.

К сожалению, пока психологическое сопровождение добровольцев есть далеко не во всех фондах. Но оно необходимо для того, чтобы развивать волонтерство, чтобы люди не бросали это занятие, «перегорев».

Желание помогать — ключевой критерий для добровольца, но далеко не единственный. Я уверена, что только осознанный подход к подготовке и сопровождению волонтеров сможет сделать их полноценными участниками активно развивающейся сейчас в России системы паллиативной помощи.

Автор — генеральный директор благотворительного фонда помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) «Живи сейчас»

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