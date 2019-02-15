Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух.

Аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены, сообщили в ГУ МЧС по краю. На разборке завалов было задействовано пять единиц техники и два автомобиля «КамАЗ».

Хлопок газа произошел в частном трехэтажном коттедже на улице Кандагарская вечером 14 февраля. Взрыв полностью разрушил шесть квартир, еще 10 получили повреждения.

Ранее сообщалось, что под завалами нашли тело одной женщины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.