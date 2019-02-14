Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске

Шесть квартир полностью разрушены, еще 10 повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщили в главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

Взрыв газа произошел в частном трехэтажном коттедже на улице Кандагарская вечером 14 февраля.

«В квартире на втором этаже 30-квартирного трехэтажного шлакоблочного дома произошел хлопок бытового газа в баллоне», — приводит ТАСС слова замначальника главка МЧС по региону Алексея Богданова.

По данным ведомства, в результате инцидента погиб один человек, еще 12 жильцов были эвакуированы.

Он уточнил, что на месте продолжается поисково-спасательная операция, под завалами ищут как минимум одного человека. Работу спасателей осложняют строительные конструкции кровли, которые нависли над местом обрушения.

Вечером 2 февраля на территории гаражного кооператива в городе Трехгорный Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента один человек получил травмы.