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Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске

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Фото: 24.mchs.gov.ru
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Шесть квартир полностью разрушены, еще 10 повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщили в главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

Взрыв газа произошел в частном трехэтажном коттедже на улице Кандагарская вечером 14 февраля.

«В квартире на втором этаже 30-квартирного трехэтажного шлакоблочного дома произошел хлопок бытового газа в баллоне», — приводит ТАСС слова замначальника главка МЧС по региону Алексея Богданова.

По данным ведомства, в результате инцидента погиб один человек, еще 12 жильцов были эвакуированы.

Он уточнил, что на месте продолжается поисково-спасательная операция, под завалами ищут как минимум одного человека. Работу спасателей осложняют строительные конструкции кровли, которые нависли над местом обрушения.

Вечером 2 февраля на территории гаражного кооператива в городе Трехгорный Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента один человек получил травмы.

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