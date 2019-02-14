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Один погибший найден под завалами дома в Красноярске

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Фото: МЧС РФ
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Взрыв газа произошел в частном трехэтажном коттедже Красноярска вечером 14 февраля, под завалами найден один погибший. Об этом сообщает «Интерфакс».

Удалось спасти 12 человек, среди них два ребенка. В результате взрыва здание обрушилось на втором и третьем этажах, сообщает агенство.

Информация о пострадавших выясняется.

14 февраля сообщалось о взрыве и пожаре на АЗС в Тюмени. По предварительным данным, сначала была вспышка газа, от этого загорелось подкапотное пространство одного из автомобилей.

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