Один погибший найден под завалами дома в Красноярске

Взрыв газа произошел в частном трехэтажном коттедже Красноярска вечером 14 февраля, под завалами найден один погибший. Об этом сообщает «Интерфакс».

Удалось спасти 12 человек, среди них два ребенка. В результате взрыва здание обрушилось на втором и третьем этажах, сообщает агенство.

Информация о пострадавших выясняется.

14 февраля сообщалось о взрыве и пожаре на АЗС в Тюмени. По предварительным данным, сначала была вспышка газа, от этого загорелось подкапотное пространство одного из автомобилей.