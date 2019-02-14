Взрыв и пожар произошли на АЗС в Тюмени

На одной из автозаправочных станций (АЗС) в Тюмени произошел взрыв, затем начался пожар. Сотрудники АЗС самостоятельно справились с возгоранием при помощи огнетушителей еще до приезда спасателей и спецтехники. Пострадавших нет.

ЧП случилось накануне днем, 13 февраля, на Товарном шоссе. По предварительным данным, сначала была вспышка газа воздушной смеси, от этого загорелось подкапотное пространство одного из автомобилей, сообщает портал «Наш город».

Ранее сообщалось о взрыве на АЗС недалеко от города Борго Куинцио в Италии. В результате два человека погибли, еще 12 пострадали. Возгорание спровоцировало один взрыв на самой станции, а второй, более мощный, произошел из-за воспламенения топлива в бензовозе.