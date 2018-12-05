Два человека погибли при взрыве на АЗС в Италии

Два человека погибли в результате взрыва на автозаправочной станции близ итальянского города Борго Куинцио в центральной области Лацио. Как передает Rai News, еще 12 человек пострадали.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Возгорание спровоцировало два взрыва: первый прогремел на самой станции, а второй, более мощный, произошел при воспламенении топлива в бензовозе.

В результате погибли один пожарный и один прохожий. Еще 12 человек пострадали, среди них семь сотрудников экстренных служб. Инцидент вызвал панику у автомобилистов и прохожих. Сейчас перекрыт участок одной из автодорог, ведущих в Рим.

6 августа на окраине итальянской Болоньи в ДТП попала автоцистерна, которая перевозила легковоспламеняющиеся вещества. Взрыв привел к обрушению части дороги и эстакады. В результате ЧП погибли два человека и пострадали, по последним данным, 145 человек.