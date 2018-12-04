Опубликованы кадры взрыва самолета у центра для детей с аутизмом в США

Мощный взрыв прогремел в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), в результате крушения легкомоторного самолета. Кадры инцидента, произошедшего 1 декабря, попали на камеры видеонаблюдения.

В ролике видно, как самолет на огромной скорости врезается в здание центра терапии для детей с аутизмом. После этого происходит взрыв, в результате которого образуется огромное огненное облако.

Согласно сообщениям СМИ, в результате инцидента погибли два человека, которые находились на борту воздушного судна. Всех находившихся центре терапии эвакуировали. Никто из них не пострадал.

Государственная служба безопасности и Федеральное управление авиацией проводят расследование произошедшего. Все обстоятельства устанавливаются, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 30 октября, пассажирский самолет авиакомпании Lion Air развалился на части при столкновении с водой при крушении близ острова Ява. На борту лайнера находились 189 человек, все они погибли.