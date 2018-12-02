Взрыв прогремел у консульства США в Мексике

У консульства США в мексиканском городе Гвадалахара (штат Халиско) сработало взрывное устройство. Об этом 2 декабря сообщила генеральная прокуратура региона в Twitter.

«После случившегося у консульства США в Гвадалахаре, где, по сообщениям, произошел подрыв взрывного устройства, федеральные власти приступили к расследованию», –– приводит заявление ТАСС.

По данным местных СМИ, неизвестный бросил взрывное устройство в сторону консульства и скрылся. В результате взрыва незначительные повреждения получило ограждение территории дипмиссии. Пострадавших нет.

По предварительной информации, на месте происшествия найдены следы осколочной гранаты.

В июле сообщалось, что взрыв прогремел в Пекине у посольства США. По версии китайского МИДа, произошедшее не является терактом.

По данным службы безопасности, неизвестный взорвал самодельную бомбу.

15 ноября из-за подозрительного предмета в Берлине оцепили территорию у посольства России.