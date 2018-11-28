В Кабуле произошел взрыв и началась стрельба

Взрыв прогремел в Кабуле у центра подготовки сил безопасности, сообщает агентство Xinhua в среду, 28 ноября.

По словам очевидцев, в восточной части города взорвался заминированный автомобиль. После взрыва были слышны звуки стрельбы, передает «РИА Новости».

Данные о погибших и пострадавших не приводятся.

24 ноября 26 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети, расположенной на военной базе в восточной провинции Афганистана Хост.

20 ноября в афганской столице произошел взрыв во Дворце бракосочетаний, где проходило празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Погибло около 50 человек, еще более 80 получили ранения.