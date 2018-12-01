В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа

В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального управления МВД в субботу, 1 декабря.

Там отметили, что из-за выхлопа газовоздушной смеси в частном доме в Трубчевске 33-летняя женщина и двое ее детей получили ожоги различной степени тяжести. Старшему ребенку шесть лет, младшему — один год. В настоящее время они находятся в Трубчевской районной больнице.

По предварительной версии, взрыв произошел во время попытки зажечь газовую плиту. После установки новой кухонной мебели ее не подключили к трубе с газом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (ст. 219 УК России).

В конце ноября в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Махачкале пострадали три человека, в том числе ребенок. По словам представителя регионального Минздрава, у одной из пострадавших зафиксированы ожоги 100% тела.