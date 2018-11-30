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Жители двух домов Сургута получили записки с угрозой взрыва

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Фото: vk.com/Яков Правдорубов
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Жильцы двух домов в Сургуте (ХМАО) обнаружили записки, автор которых сообщил о намеченном взрыве многоэтажек. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Сургута рассказал, что жильцы многоквартирного дома по Пролетарскому проспекту обнаружили записку на подоконнике в подъезде. В ней содержалась информация о взрыве, который якобы должен произойти в определенное время. Вскоре в соцсетях сообщили, что чуть позже аналогичное послание нашли жильцы другого дома, располагающегося неподалеку от первого. В обоих случаях эвакуация не проводилась.

«Уважаемые жильцы этого дома! Сегодня в 1:30 ночи в вашем доме состоится взрыв с применением 5 кг. тротила. Бомба уже заложена в ваш дом!» — приводит сайт kp.ru текст послания, распечатанного на листке.

Отдел дознания городского управления МВД возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают авторов записок.

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