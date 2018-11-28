После взрыва газа под Владимиром из-под завалов извлекли тело

После взрыва газа в доме под Владимиром из-под завалов было извлечено тело погибшей женщины. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 28 ноября сообщалось, что в жилом доме в населенном пункте Барсово Киржачского района Владимирской области произошел взрыв бытового газа. По информации «Интерфакса», пострадали три человека. Один из них доставлен в больницу, второму оказались помощь на мести, третий пострадавший находится под завалами.

На месте работают экстренные службы.