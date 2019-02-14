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Три человека погибли в результате взрыва на заводе в Южной Корее

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Фото: en.yna.co.kr
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Не менее трех человек погибли в результате взрыва и образовавшегося от него пожара на заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Взрыв на предприятии произошел в 8:42 по местному времени (2:42 по мск). Сразу после этого произошел пожар. Возгорание было ликвидировано в течении часа, на месте происшествия работали 40 единиц пожарной техники.

Сейчас сотрудники пожарной охраны выясняют причины взрыва и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее на заводе уже происходили подобные инциденты. В мае 2018 года двое рабочих погибли и трое получили ожоги также из-за взрыва и пожара.

10 февраля в жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек. 

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