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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме Красноярска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Красноярска, в результате которого погиб один человек. Об этом 14 февраля официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская сообщила ТАСС.

Взрыв газа произошел в частном трехэтажном коттедже Красноярска вечером 14 февраля. Из дома были эвакуированы 12 человек, двое из них дети.

Сейчас спасатели ведут разбор завалов. По информации ТАСС, под ними может находиться еще один человек.

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