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Алмаз в форме сердца нашли в России ко Дню святого Валентина

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Фото: АЛРОСА/alrosa.ru
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Российская алмазодобывающая компания «Алроса» нашла драгоценный камень в форме сердца ко Дню святого Валентина. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается на сайте корпорации.

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Масса алмаза составляет 65,7 карат. Его обнаружили 23 января на кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии. Камень обладает высокими качественными характеристиками. Его возраст, по оценкам экспертов, превышает 300 млн лет.

«Появление алмаза в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюбленных, кажется символичным подарком природы не только для нашей компании, но и для всех влюбленных пар», — рассказал член правления, директор единой сбытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев, уточнив, что в природе очень редко встречаются камни с узнаваемой формой, напоминающие какой-либо предмет или символ. В настоящий момент специалисты занимаются изучением необыкновенного минерала.

«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

13 декабря сообщалось, что российские ученые предложили новый способ поиска алмазов. Для этого начнут применять межскважинное сейсмическое просвечивание. С помощью нового метода геологи собираются найти месторождения, расположение которых не удается выявить существующими способами.

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