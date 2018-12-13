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Российские ученые предложили новый способ поиска алмазов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для поиска алмазов в России станут применять межскважинное сейсмическое просвечивание. С помощью нового метода геологи собираются найти месторождения, расположение которых не удается выявить существующими способами.

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Новая технология предусматривает бурение нескольких скважин, в одной из которых будет находиться электроимпульсный излучатель упругих (сейсмических) колебаний, а в другой — датчики, фиксирующие волны.

По словам главного геофизика Вилюйской геологоразведочной экспедиции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Евгения Гончарова, расположение кимберлитовых трубок (источников алмазов) можно будет вычислить благодаря изменению скорости сейсмических волн. В других горных породах она будет иной.

По мнению советника генерального директора «Росгеологии» Антона Сергеева, предлагаемый способ актуален для уже открытых кимберлитовых полей. В других случаях он будет слишком дорогостоящим.

Полевые испытания нового метода пройдут в Западной Якутии в марте 2019 года.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Глас алмаз: в России нашли способ «услышать» кимберлитовые трубки

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