Игорь Скляр назвал Сергея Захарова героическим человеком

Советский и российский актер Игорь Скляр выразил соболезнования в связи со смертью эстрадного певца, народного артиста России Сергея Захарова. По его словам, Захаров был не только его хорошим знакомым, но и человеком героическим.

«Он был человек дела. И он был человек, который всегда очень быстро стремительно влюблял. Такой божий дар, как его голос, это не каждому дается», — рассказал Скляр «Известиям».

Он также отметил, что Захаров был по-настоящему умерен и гармоничен.

«Если бы меня попросили его одним словом определить, он был человек гармоничный. Мне очень жаль, я потерял очень большого... Друг — слишком ответственное слово... Но очень близкого мне человека», — добавил актер.

О смерти Сергея Захарова стало известно 14 февраля. Он знаком слушателям своими хитами «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные» и многими другими. В последние годы Захаров жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге. С 2011 года был патроном международного фестиваля русской песни в Великобритании.