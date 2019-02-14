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Умер народный артист России Сергей Захаров

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В Москве на 69-м году жизни скончался эстрадный певец и актер, народный артист России Сергей Захаров. Об этом 14 февраля сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов РФ.

Он родился в 1950 году в украинском Николаеве. В 1971-м Захаров поступил в музыкальное училище имени Гнесиных, а спустя два года перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

В 1975 году исполнил одну из главных ролей в фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». Вместе с ним в ленте снялись Людмила Гурченко, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт.

В 1996 году Захаров удостоился звания народного артиста России.

В последние годы Захаров жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге. С 2011 года был патроном международного фестиваля русской песни в Великобритании.

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