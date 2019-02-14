Умер народный артист России Сергей Захаров

Народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни. Информацию о смерти певца подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.

Страна полюбила артиста за его песни «Московские окна», «Очи черные» и «Три белых коня».