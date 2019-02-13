Прямой эфир

Мина замедленного действия: актриса Сувари не теряет обаяния

Звезда подростковых комедий играет и серьезные роли
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Getty Images/Carlo Allegri
Американской актрисе Мине Сувари 13 февраля исполняется 40 лет. По случаю дня рождения звезды «Красоты по-американски» и «Американского пирога» «Известия» подготовили фотогалерею лучших ролей артистки
На весь экран
Красота по-американски (1999)
Фото: DreamWorks SKG
Роль Анджелы Хэйес в получившей пять «Оскаров» драме Сэма Мендеса «Красота по-американски» (1999) позволила раскрыть серьезное актерское дарование Сувари
На весь экран
Неудачник (2000)
Фото: Sony/Columbia
В 2000 году Сувари вернулась к подростковой комедии, снявшись в «Неудачнике». Однако успеха у публики фильм не имел
На весь экран
Ходят слухи (2005)
Фото: Warner Bros.
Мелодрама «Ходят слухи» (2005) вернула Сувари, партнерами которой были такие звезды, как Кевин Костнер, Дженнифер Энистон и Ширли Маклейн, симпатии зрителей
На весь экран
Собачья проблема (2006)
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В 2006 году актриса снялась в независимой комедии «Собачья проблема»
На весь экран
Салон красоты (2005)
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
Комедию «Салон красоты» (2005) критики оценили как «незамутненное мыслью развлечение»
На весь экран
Законы Бруклина (2007)
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В криминальной драме «Законы Бруклина» (2007) Сувари вновь отошла от комедийного амплуа, сыграв Эллен, подружку одного из главных героев
На весь экран
Засада (2007)
Фото: Global Look Press/FilmStills.net
Роль медсестры-убийцы в триллере «Засада» (2007) принесла Сувари высокие оценки критиков
На весь экран
Эдемский сад (2008)
Фото: Roadside Attractions
В 2008 году Сувари появилась в эротической драме «Эдемский сад» по одноименному роману Эрнеста Хемингуэя (опубликован посмертно)
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017