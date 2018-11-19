Четырнадцатилетний капитал: самые известные роли Джоди Фостер

Алисия Кристиан Фостер, более известная под детским прозвищем Джоди, родилась в Лос-Анджелесе 19 ноября 1962 года. «Известия» представляют галерею самых известных ролей актрисы, начавшей свою карьеру еще в школьном возрасте. За роль малолетней проститутки в «Таксисте» (1976) Мартина Скорсезе 14-летняя Джоди была номинирована на «Оскар»