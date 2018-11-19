Четырнадцатилетний капитал: самые известные роли Джоди Фостер

Алисия Кристиан Фостер, более известная под детским прозвищем Джоди, родилась в Лос-Анджелесе 19 ноября 1962 года. «Известия» представляют галерею самых известных ролей актрисы, начавшей свою карьеру еще в школьном возрасте. За роль малолетней проститутки в «Таксисте» (1976) Мартина Скорсезе 14-летняя Джоди была номинирована на «Оскар»
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Фото: Paramount
За главную роль в фильме «Обвиняемые» (1988) актрисе достались и «Оскар», и «Золотой глобус»
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Фото: Global Look Press/Orion Pictures
Своей лучшей ролью Джоди считает агента ФБР Кларису Стерлинг в «Молчании ягнят» (1991) Джонатана Демми. За нее актриса получила свой второй «Оскар»
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Фото: Warner Bros.
В комедийном вестерне Ричарда Доннера «Мэверик» (1994) экранным партнером Фостер стал Мел Гибсон
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Фото: Global Look Press/KPA
Заглавная роль девушки-дикарки в фильме «Нелл» (1994) принесла Фостер очередную номинацию на награду киноакадемии
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Фото: Warner Bros.
В «Контакте» (1997) Роберта Земекиса, снятом по роману знаменитого ученого Карла Сагана, актриса сыграла астронома Элли Эрроуэй
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Фото: Sony/Columbia
Для «Комнаты страха» (2002) Дэвида Финчера актриса вновь вернулась к амплуа женщины, преодолевающей смертельно опасные обстоятельства
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В 2005 году Джоди Фостер снялась в «Иллюзии полета», ремейке знаменитого фильма Альфреда Хичкока «Леди исчезает»
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Фото: Global Look Press/FilmStills.net
В триллере «Отважная» (2007) Нила Джордана Джоди Фостер вновь взяла в руки оружие — правда, уже не как агент ФБР
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Фото: Global Look Press/Capital Pictures
Впрочем, Фостер снимается не только в боевиках и триллерах, но и в семейных фильмах вроде приключенческой комедии «Остров Ним» (2008)
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Фото: Sony/Columbia
В антиутопии «Элизиум — рай не на Земле» (2013) Джоди досталась роль министра обороны
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Фото: Global Look Press/Global Road Entertainment
Для роли хозяйки гостиницы в «Отеле «Артемида» (2018) над Джоди пришлось изрядно поработать гримерам
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