Соседская девчонка: Дженнифер Энистон с «Друзьями» и без

Американской актрисе, звезде сериала «Друзья» и одной из самых красивых женщин «в возрасте» (по мнению журналов People, Cosmopolitan и Esquire) Дженнифер Энистон 11 февраля исполняется 50. По случаю юбилея «Известия» подготовили фотогалерею лучших ролей актрисы, начав, естественно, с прославившего ее телешоу