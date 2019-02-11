Соседская девчонка: Дженнифер Энистон с «Друзьями» и без

Американской актрисе, звезде сериала «Друзья» и одной из самых красивых женщин «в возрасте» (по мнению журналов People, Cosmopolitan и Esquire) Дженнифер Энистон 11 февраля исполняется 50. По случаю юбилея «Известия» подготовили фотогалерею лучших ролей актрисы, начав, естественно, с прославившего ее телешоу
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Фото: Global Look Press/Warner Bros.
В драме «Рок-звезда» (2001) Энистон сыграла подружку главного героя, подающего надежды вокалиста хеви-метал-группы
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Фото: Universal
Комедия «Брюс Всемогущий» (2003), где партнером Энистон стал Джим Керри, остается одним из самых удачных проектов в ее фильмографии
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Фото: Weinstein Company
Роль роковой красотки Люсинды в триллере «Цена измены» (2005) стала для Энистон важной творческой вехой: она наконец-то смогла избавиться от амплуа комической подружки главного героя
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Фото: Universal
С романтической мелодрамой «Развод по-американски» (2006) Энистон вошла в список наиболее выскооплачиваемых актрис Голливуда
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Фото: 20th Century Fox
Для семейной комедии «Марли и я» (2008) Энистон пришлось сделать почти невозможное: переиграть в кадре обаятельного лабрадора
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Фото: Warner Bros.
В романтической комедии «Обещать — не значит жениться» (2008) Дженнифер вернулась к привычному еще с «Друзей» образу взбалмошной городской красотки
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Фото: Warner Bros.
В черной комедии «Несносные боссы» (2011) Энистон пришлось изобразить сексуально озабоченную женщину-врача
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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS/NEW LINE CINEMA
В комедии из жизни наркоторговцев «Мы — Миллеры» (2013) Энистон сыграла циничную, но веселую стриптизершу Роуз О'Райли
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