Шестилетний ребенок умер от аллергии на наркоз в ростовской больнице

В Ростовской области ребенок скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), рассказали 10 февраля ТАСС в следственном управлении СКР по региону.

Как уточняет Rostov.ru, инцидент произошел 7 февраля в больнице скорой медицинской помощи города Новочеркасска. Шестилетний мальчик не пришел в себя после 20-минутной плановой операции. По предварительным данным, причиной его гибели стала аллергическая реакция на наркоз.

В октябре прошлого года сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти годовалого ребенка в детской больнице в Липецкой области. У него остановилось сердце во время диагностики под общим наркозом. Малыш был госпитализирован с жалобами на кашель. Врачи предположили, что в дыхательных путях находится инородное тело.

В том же месяце в поликлинике города Елец Липецкой области скончался шестимесячный мальчик. Он внезапно умер при заборе крови. Внутренняя проверка в медицинском учреждении проводилась четыре месяца, за это время специалистам не удалось установить причину смерти малыша.