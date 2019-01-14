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Прокуратура проверит исполнение законодательства ЖКХ после взрыва в Шахтах

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ после взрыва газа в жилом девятиэтажном доме города Шахты. Об этом 14 января информирует пресс-служба надзорного органа.

«По поручению прокурора области Юрия Баранова организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа в многоквартирном доме в города Шахты», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что сейчас Баранов работает на месте происшествия, где проводит координацию работы оперативных и спасательных служб.

Утром 14 января при взрыве бытового газа жилом многоэтажном доме частично обрушились восьмой и девятый этажи. В результате погиб один человек, семерых удалось спасти. Судьба четырех жильцов всё еще неизвестна. Из дома эвакуировали 140 человек.

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