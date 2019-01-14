МЧС сообщило об угрозе обрушения дома в Шахтах

Угроза дальнейшего обрушения конструкций дома в городе Шахты, где произошел взрыв газа, существует, рассказал представителям СМИ начальник управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

«Возможно дальнейшее обрушение здания», — цитирует его «РИА Новости». Будут установлены подпорки, пояснил он. На место ЧП для укрепления конструкции прибудут три крана.

Рано утром в понедельник, 14 января, взрыв прогремел в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8-й и 9-й этажи. По основной версии, взорвался бытовой газ, погиб один человек. Эпицентр находился на девятом этаже жилого дома.

Спасатели эвакуировали из дома 140 жильцов, на месте инцидента развернули оперативный штаб, проводится операция по спасению людей, находящихся под завалами.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что помощь пострадавшим при взрыве газа в многоэтажном доме в Шахтах окажут в полном объеме, а семья погибшей женщины получит 1 млн рублей.