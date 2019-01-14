МЧС уточнило данные о жертве взрыва в доме города Шахты

МЧС России не нашло подтверждения информации о том, что при взрыве газовоздушной смеси в девятиэтажном доме города Шахты Ростовской области погиб ребенок. Как уточнили 14 января в пресс-службе МЧС, погибшей была женщина.

«Информация о погибшем ребенке не подтверждается, погибла женщина», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя ведомства.

Всего, по уточненным данным министерства, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них удалось спасти семь человек. Судьба еще четырех жильцов устанавливается.

Утром 14 января в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) взрыв прогремел в девятиэтажном доме на улице Хабарова. Основной версией причины произошедшего назван взрыв бытового газа. В результате инцидента обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Из дома спасатели эвакуировали 140 жильцов.

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже дома. По его словам, взрыв прогремел в квартире № 71.