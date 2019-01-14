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Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Шахтах

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Очевидцы рассказали о ЧП в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, где взорвался бытовой газ.

Так, по словам Анны, которая живет в доме в соседнем дворе, был слышен сильный звук взрыва, затряслись окна. 

«Люди были очень напуганы. Но очень организованы, быстро вышли. Как правило, выбегали мамы с детьми. Не знаю, почему не была вызвана газовая служба, если еще до взрыва были разговоры о том, что воняло газом», — сказала она телеканалу РЕН ТВ

Женщина добавила, что сразу набрала «112» и МЧС подъехало в течение пяти минут, «скорая» тоже быстро, поскольку пункт находится рядом. 

Другая местная жительница, Дарья К., рассказала, что живет в соседнем районе «Новостройка». В момент ЧП она лежала в кровати и видела, как ее мама собирается на работу. 

«Почувствовала какой-то взрыв. Я подумала, что это в моем районе. Но не подумала, что это [на улице] Хабарова. Было ощущение, что мой дом содрогнулся», — добавила девушка. 

Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. По данным МЧС, повреждено четыре квартиры.

Эвакуировано 140 жильцов, одна женщина погибла. Всего, по уточненным данным спасателей, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них удалось спасти семь человек. Судьба еще четырех жильцов устанавливается.

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