Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Шахтах

Очевидцы рассказали о ЧП в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, где взорвался бытовой газ.

Так, по словам Анны, которая живет в доме в соседнем дворе, был слышен сильный звук взрыва, затряслись окна.

«Люди были очень напуганы. Но очень организованы, быстро вышли. Как правило, выбегали мамы с детьми. Не знаю, почему не была вызвана газовая служба, если еще до взрыва были разговоры о том, что воняло газом», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

Женщина добавила, что сразу набрала «112» и МЧС подъехало в течение пяти минут, «скорая» тоже быстро, поскольку пункт находится рядом.

Другая местная жительница, Дарья К., рассказала, что живет в соседнем районе «Новостройка». В момент ЧП она лежала в кровати и видела, как ее мама собирается на работу.

«Почувствовала какой-то взрыв. Я подумала, что это в моем районе. Но не подумала, что это [на улице] Хабарова. Было ощущение, что мой дом содрогнулся», — добавила девушка.

Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. По данным МЧС, повреждено четыре квартиры.

Эвакуировано 140 жильцов, одна женщина погибла. Всего, по уточненным данным спасателей, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них удалось спасти семь человек. Судьба еще четырех жильцов устанавливается.