«Синие ведерки» выступили против передачи техосмотра ГИБДД
Передача функции по проведению техосмотра автомобилей ГИБДД является плохой идеей. Таким образом инициативу депутата Госдумы Евгения Марченко прокомментировал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
«Раньше эта жуткая коррупция была в ГИБДД, а сейчас она перекочевала в частные компании. Просто люди будут точно так же покупать этот техосмотр, просто деньги за это будут получать коррумпированные инспекторы ГИБДД», — заявил Шкуматов в беседе с НСН. Он также добавил, что техосмотр автомобиля необходимо перевести в упрощенную форму.
По мнению эксперта, технический осмотр для частных легковых автомобилей необходимо полностью отменить и перевести его в упрощенную форму. То есть, пояснил Шкуматов, к техосмотру нужно приравнять визит на станцию технического обслуживания для регулярного периодического обслуживания автомобиля.
11 декабря член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко выступил с предложением передать ГИБДД функцию по проведению технического осмотра автомобилей, поскольку считает, что после передачи техосмотра в ведение страховых компаний «вся страна покупает диагностические карты», а саму процедуру никто не проходит. Он добавил, что если вернуть процедуру прохождения ТО под контроль ГИБДД, качество техосмотра станет выше, а все деньги будут поступать в бюджет.