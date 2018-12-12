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«Синие ведерки» выступили против передачи техосмотра ГИБДД

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Передача функции по проведению техосмотра автомобилей ГИБДД является плохой идеей. Таким образом инициативу депутата Госдумы Евгения Марченко прокомментировал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Раньше эта жуткая коррупция была в ГИБДД, а сейчас она перекочевала в частные компании. Просто люди будут точно так же покупать этот техосмотр, просто деньги за это будут получать коррумпированные инспекторы ГИБДД», — заявил Шкуматов в беседе с НСН. Он также добавил, что техосмотр автомобиля необходимо перевести в упрощенную форму.

По мнению эксперта, технический осмотр для частных легковых автомобилей необходимо полностью отменить и перевести его в упрощенную форму. То есть, пояснил Шкуматов, к техосмотру нужно приравнять визит на станцию технического обслуживания для регулярного периодического обслуживания автомобиля.

11 декабря член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко выступил с предложением передать ГИБДД функцию по проведению технического осмотра автомобилей, поскольку считает, что после передачи техосмотра в ведение страховых компаний «вся страна покупает диагностические карты», а саму процедуру никто не проходит. Он добавил, что если вернуть процедуру прохождения ТО под контроль ГИБДД, качество техосмотра станет выше, а все деньги будут поступать в бюджет.

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