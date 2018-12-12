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Госдума приняла закон о продлении срока льготной оплаты штрафов ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, который продлевает возможность оплаты штрафов ГИБДД с 50% скидкой в случаях, если извещение о наложении административной ответственности поступило после льготного 20-дневного срока. Об этом говорится на сайте Госдумы в среду, 12 декабря.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были внесены Правительством России. В настоящее время правонарушитель, получивший уведомление с опозданием, лишается права на оплату половины назначенного штрафа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти поправки должны «восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей».

11 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать автовладельцам реальную возможность оспаривать неверно выписанные штрафы ГИБДД через интернет. Фиксирующие нарушения ПДД видеокамеры могут ломаться, но выписываемые ими штрафы отправляются автоматически, отметила она.

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