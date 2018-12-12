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В ГИБДД поддерживают идею отмены нештрафуемого превышения скорости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал неправильной ситуацию, когда автомобилисты выбирают скоростной режим исходя из «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. Об этом он заявил на конференции-семинаре по безопасности дорожного движения в Москве, сообщает «Коммерсант».

«Всемирная практика показывает, что подобного «люфта» нет нигде. В головах наших водителей скорость всегда +20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80», — заявил Михаил Черников.

До 1 сентября 2013 года в России действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, затем порог был увеличен до 20 км/ч. В 2014 году ГИБДД подготовила поправки в КоАП, возвращающие ранее действовавшую норму, однако документ в Госдуму так и не поступил. В декабре 2019 года глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов снова поднял эту тему: по его словам, столичные власти предложили отменить нештрафуемый 20-километровый порог на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Глава ГИБДД отметил, что менять норму можно, но только после проведения полной ревизии улично-дорожной сети, чтобы определить наиболее оптимальный скоростной режим для каждого из участков.

5 декабря в интервью Autonews.ru Максим Ликсутов заявил, что власти не собираются вводить платный въезд автомобилей в город, несмотря на то что в столице значительно выросло число личных машин, для которых невозможно построить необходимое количество дорог.

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