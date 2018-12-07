Эксперты предложили «отсеивать» кандидатов в водители за незнание ПДД

Экспертное сообщество предложило ГИБДД России «отсеивать» кандидатов в водители, не знающих правил дорожного движения (ПДД), еще на этапе сдачи экзаменов в автошколе и не допускать их до «города», сообщает 7 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции несколько месяцев встречались с представителями отраслевых профессиональных сообществ и обсуждали предлагаемые инициативы.

«Особое внимание акцентировалось на отзывах по предлагаемым изменениям и опасением ряда общественных организаций, связанных с допуском кандидатов в водители к экзамену в городе без необходимых на то навыков», — сказал собеседник агентства.

Также эксперт отметил, что новичкам, не получившим необходимые знания, нельзя выдавать водительское удостоверение. Наличие такого свидетельства у лиц, не разбирающихся в ПДД, должно являться основанием к рассмотрению вопроса о закрытии недобросовестной автошколы, их выдавшей.

МВД России в начале 2019 года собирается предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей. Главное нововведение — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.