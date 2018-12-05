МВД изменит порядок сдачи экзаменов на водительские права

Министерство внутренних дел (МВД) России собирается в начале 2019 года предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей. Главное новшество — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.

В настоящее время документ находится в заключительной стадии доработки. Как только текст будет готов, его предложат оценить федеральным ведомствам.

«Он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве отметили, что объединенный экзамен «площадки» и «города» будет предусматривать проверку умений вождения автомобиля только в условиях реального дорожного движения. При этом проект оставляет ряд испытательных упражнений, которые сегодня соискатели водительских прав делают на закрытых площадках.

Для соискателей прав на вождение мототраспортных средств МВД планирует оставить и «город», и «площадку».

28 ноября стало известно, что Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила ГИБДД заменить шесть упражнений экзамена для будущих автомобилистов на площадке на три по усмотрению экзаменатора. При этом работники автошкол заметили, что их не устраивает инициатива ГИБДД ввести единый экзамен вместо нынешнего деления на «город» и «площадку».