Автошколы увеличат цены за обучение на 10%

С начала 2019 года обучение в российских автошколах подорожает в среднем на 10%. Об этом 20 ноября «Известиям» сообщили участники и эксперты рынка.

Формально цены останутся на прежнем уровне. Но учащимся школ придется дополнительно оплачивать расходы на бензин и часы занятий по вождению. Увеличение стоимости курсов эксперты объясняют ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.

Член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отметил, что цена за обучение не будет повышаться лишь в том случае, если «правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится».

Средняя цена за обучение в автошколе в крупных городах сейчас составляет 20–30 тыс. рублей, в глубинке стоимость может опускаться до 15 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Инструктору на бензин: автошколы увеличат цены на 10%».