Прямой эфир

Автошколы увеличат цены за обучение на 10%

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2019 года обучение в российских автошколах подорожает в среднем на 10%. Об этом 20 ноября «Известиям» сообщили участники и эксперты рынка.

Формально цены останутся на прежнем уровне. Но учащимся школ придется дополнительно оплачивать расходы на бензин и часы занятий по вождению. Увеличение стоимости курсов эксперты объясняют ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.

Член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отметил, что цена за обучение не будет повышаться лишь в том случае, если «правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится».

Средняя цена за обучение в автошколе в крупных городах сейчас составляет 20–30 тыс. рублей, в глубинке стоимость может опускаться до 15 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Инструктору на бензин: автошколы увеличат цены на 10%».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ФССП предложили временно лишать водительских прав за долги по налогам
Пьяный водитель протаранил микроавтобус телеканала «Вести»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017