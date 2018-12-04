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Начинающих водителей хотят обучать зимнему вождению

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В программу обучения начинающих водителей необходимо ввести отработку навыков управления автомобилем на заснеженном полигоне. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия»), сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Если кто-то обучился зимой, то летом другие условия. То есть скорость увеличивается, потому что снега нет, все начинают себя чувствовать более безопасно. <...> У нас молодежь попадает в аварии, происходит это довольно часто, поэтому было бы правильно сделать так, чтобы через полгода надо было бы пройти дополнительную проверку, вспомнить правила дорожного движения и какие-то навыки отработать на заснеженном полигоне (автодром. — Агентство «Москва»)», — сказал Александр Васильев.

Депутат считает, что дополнительное обучение через полгода после основного позволит начинающему водителю лучше усвоить навыки управления автомобилем в разных погодных условиях и снизить риск аварийности.

Напомним, Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке. Об этом «Известиям» рассказали в ГИБДД, рассматривающей соответствующие поправки.

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