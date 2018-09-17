Медведев заявил об усилении ответственности водителей за нарушение ПДД

Ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) усилят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Упор сделают на профилактике нарушений, оснащении профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля. Об этом глава кабмина заявил в понедельник, 17 сентября, на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, передает «РИА Новости».

По словам премьера, объем финансирования проекта с учетом всех источников составит несколько триллионов рублей, пишет «Газета.ру».

«Важно, чтобы планы по развитию дорожной сети были увязаны с долгосрочным пространственным развитием страны», — подчеркнул Медведев.

10 сентября в Будапеште завершился 33-й Европейский образовательный конкурс по изучению и соблюдению правил дорожного движения, две команды из России — юные инспекторы движения (ЮИД) из Тюменской области и Республики Татарстан заняли первое и второе места соответственно.