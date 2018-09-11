Сотрудники ГАИ проверили состояние дорожных сетей около образовательных учреждений

Госавтоинспекция в преддверии нового учебного года провела мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи 91,5 тыс. образовательных организаций.

Нарушения выявили у каждого пятого (18,5 тыс.) учреждения.

«Наибольшее количество нарушений обязательных требований в эксплуатационном состоянии дорог сосредоточено у общеобразовательных организаций (11,5 тыс. учреждений), наименьшее — у дошкольных образовательных организаций (5,9 тыс.)», — говорится в сообщении инспекции.

Самые распространенные недостатки связаны с обустройством пешеходных переходов — у 14,4 тыс. учреждений, несоответствие установленным требованиям дорог на маршрутах прохода детей зафиксировали у 3 тыс. образовательных организаций, а 4,5 тыс. имеют нарушения на подъездных путях.

Около 1,6 тыс. образовательных организаций требуется строительство линий искусственного освещения, у 3 тыс. — тротуаров (пешеходных дорожек) и светофорных объектов.

По фактам нарушений обязательных требований подразделениями ГИБДД выдано 12,8 тыс. предписаний, из которых практически две трети вручены юридическим лицам. За невыполнение их в установленные сроки в отношении должностных и юридических лиц возбуждены и направлены в суды для рассмотрения 1,2 тыс. дел об административных правонарушениях.

Госавтоинспекция МВД России напоминает, что создание безопасных условий для движения детей-пешеходов у образовательных организаций требует разработки и принятия дополнительных мер при активном совместном участии, в первую очередь региональных властей, заинтересованных ведомств, средств массовой информации и в целом общества.

В преддверии начала учебного года автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, ПДД и быть внимательными вблизи школ и пешеходных переходов.