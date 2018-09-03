На дорогах хотят устанавливать динамические знаки

На российских дорогах планируется установка знаков ограничения скорости, меняющих свое значение в зависимости от погоды и условий видимости. ГОСТ, предусматривающий их введение, сейчас разрабатывает подведомственный институт Минтранса. По словам экспертов, динамические знаки будут электронными, поэтому обойдутся в 5 – 10 раз дороже обычных. Однако позволят повысить уровень безопасности на дорогах.

Подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ) разрабатывает ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования», рассказали «Известиям» в организации. Документ в первой редакции в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в проектную комиссию при министерстве.

Как сообщили в институте, ГОСТ предусматривает размещение на автомагистралях и скоростных дорогах (с разрешенной скоростью до 110 км/ч и до 90 км/ч соответственно) знаков с переменной информацией — динамического регулирования. Они будут устанавливать скоростной режим, оптимальный для текущих дорожных условий, — в зависимости, например, от осадков и видимости.

В нынешней редакции ПДД есть только дорожный знак «Скользкая дорога» и табличка «Влажное покрытие». Последняя указывает, что знак над ней (например, ограничения скорости) действует только во время дождя или после него, когда дорога еще не высохла.

В конце прошлого года был принят федеральный закон «Об организации дорожного движения», он вступит в силу в конце 2018-го. Документ предполагает использование интеллектуальной транспортной системы — это, например, «умные» светофоры, управление потоками машин, в том числе их разделение на однородные группы в зависимости от скорости. Чтобы подготовиться к началу действия закона, и разрабатывается новый ГОСТ.

Сегодня интеллектуальная транспортная система (ИТС) действует в некоторых крупных городах, в том числе в Москве. Электронные табло, например, информируют водителей о погодных условиях и авариях. На некоторых трассах стоят «умные» светофоры, которые автоматически меняют длительности фазы сигналов зеленого и красного в зависимости от пробок. В этом им помогают датчики, встроенные в дорожное полотно.

Динамические знаки — тоже часть ИТС. Они представляют собой электронное табло с переменной информацией, отметил эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин , и могут заменить собой знаки ограничения скорости. Правда, обычные знаки стоят порядка 1,5 тыс. рублей за штуку, а электронные обойдутся в 5–10 раз дороже.

Принятие ГОСТа позволит использовать динамические знаки на дорогах, но, скорее всего, придется внести изменения и в ПДД, полагает Александр Лыткин. По его словам, важно корректировать не внезапно, чтобы оштрафовать водителей, а именно при необходимости.

Новые знаки позволят повысить уровень безопасности на дорогах, уверен член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. Но необходимо для начала протестировать их работу на небольшом участке, а уже затем в случае успеха использовать новые знаки на всех дорогах страны, считает эксперт.

В Минтрансе и Росстандарте оперативно не смогли ответить на запрос «Известий».

Как ранее сообщали «Известия», правительство по поручению президента планирует снизить уровень смертности на дорогах к 2030 году практически до нуля. Для этого кабмин утвердил Стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года.