Столичных автомобилистов призвали к осторожности в преддверии 1 сентября

Столичных водителей призвали к осторожности на дорогах в связи с началом нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, ПДД и быть внимательными вблизи школ и пешеходных переходов. В ЦОДД также напомнили, что многие дети только начинают ходить в школу самостоятельно без сопровождения взрослых, что тоже может привести к ДТП, сообщает телеканал «360».

«Водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге», — приводит сообщение ЦОДД Федеральное агентство новостей. В Центре также подчеркнули, что осторожность водителей позволит избежать аварий из-за рассеянности школьников.