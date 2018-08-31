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Столичных автомобилистов призвали к осторожности в преддверии 1 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзe
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Столичных водителей призвали к осторожности на дорогах в связи с началом нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, ПДД и быть внимательными вблизи школ и пешеходных переходов. В ЦОДД также напомнили, что многие дети только начинают ходить в школу самостоятельно без сопровождения взрослых, что тоже может привести к ДТП, сообщает телеканал «360».

«Водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге», — приводит сообщение ЦОДД Федеральное агентство новостей. В Центре также подчеркнули, что осторожность водителей позволит избежать аварий из-за рассеянности школьников.

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