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Команды из РФ поднялись на пьедестал евроконкурса по обучению детей ПДД

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Фото: гибдд.рф
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В Будапеште завершился 33-й Европейский образовательный конкурс по изучению и соблюдению правил дорожного движения, две команды из России — юные инспекторы движения (ЮИД) из Тюменской области и Республики Татарстан заняли первое и второе места соответственно.

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В конкурсе в этом году приняли участие 24 команды из 23 государств. Участниками конкурса стали дети в возрасте от 10 до 12 лет. Они соревновались в теоретических знаниях правил дорожного движения (ПДД), практических навыках фигурного вождения велосипеда, разбирали реальные дорожные ситуации.

На первом месте оказалась команда Российской автомобильной федерации (РАФ), которую представляли школьники из Тюменской области. Два вторых места достались команде из Латвии и команде Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), в составе которой выступали школьники из Татарстана. Команда из Сербии завоевала третье место.

Каждому участнику конкурса вручили медаль, а победители получили кубки.

Европейский образовательный конкурс по правилам дорожного движения для детей впервые состоялся в Германии в 1985 году. Россия участвует в нем с 2002 года.

В 2010, 2011 и 2015 годах российские юидовцы поднимались на высшую ступень пьедестала, завоевав золотые медали; еще трижды становились серебряными призерами европейского конкурса. Российская Госавтоинспекция поздравила ребят с победой на столь значимом международном мероприятии.

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