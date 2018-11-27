Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке. Об этом «Известиям» рассказали в ГИБДД, рассматривающей соответствующие поправки.

Также в МААШ попросили увеличить время для проверки ученика на дороге. Кроме того, в ассоциации раскритиковали инициативу ГИБДД по объединению испытаний в городе и на площадке. Подобная мера приведет к снижению качества обучения, считают там.

Эксперты также не поддержали намерение инспекции. По их мнению, оно повлечет увеличение аварийности. В первые девять месяцев этого года зафиксировано 6,8 тыс. происшествий, виновниками которых стали неопытные водители.

Подробнее — в свежем выпуске «Известий»: «Маневр на сокращение: в экзамене на права станет меньше упражнений».