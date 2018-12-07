В Госдуме разработают правила пользования электротранспортом

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предложил к лету разработать правила пользования электротранспортом на дорогах столицы и прописать их в законодательстве. Об этом он сообщил агентству городских новостей «Москва».

«Количество мобильного электротранспорта на наших улицах становится больше. Некоторые электросамокаты уже начали появляться в автомобильном потоке на дорогах и в метро. Поэтому надо всерьез задуматься о правилах пользования такими устройствами, так как до сих пор их владельцев относят к пешеходам. Будем обсуждать это с экспертами, представителями ГАИ, Минтранса, депутатского корпуса Москвы, организациями проката самокатов и самокатным сообществом. Задача — к летнему сезону прийти к решениям, которые будут прописаны в правилах и законе о безопасности дорожного движения», — сказал А.Васильев.

Депутат также отметил, что поскольку в систему городского транспорта включены велосипеды и электросамокаты, необходимо дополнять существующие правила новыми знаками и разметкой.

3 декабря сообщалось, что в Мосгордуме собираются рассмотреть вопрос изменения статуса людей, которые передвигаются на сегвеях и электросамокатах. Авторы предложения ссылаются на то, что эти транспортные средства способны развивать достаточно высокие скорости, поэтому управляющие ими люди должны нести ответственность.