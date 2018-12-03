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В Мосгордуме планируют определить статус людей на электросамокатах

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Мосгордуме собираются рассмотреть вопрос изменения статуса людей, которые передвигаются на сегвеях и электросамокатах. Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам профилактики правонарушений в молодежной среде, в рамках общегородского расширенного совещания сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, передает агентство городских новостей «Москва».

«В Москву семимильными шагами идет прогресс и по транспорту, и мы видим людей на сегвеях, на самокатах с электротягой. Иногда скорость таких движущих механизмов развивается выше 40 км/ч, а законодательная база правил дорожного движения говорит о том, что это пешеходы, и их статус пешеходы. Если он может развивать скорость выше 40 км/ч, то ни о каких пешеходах мы говорить не можем. Тут есть над чем работать», — сказала Святенко.

Депутат пояснила, что те, кто использует подобный транспорт, пренебрегают специальной защитной экипировкой и подвергают опасности не только себя, но и других участников движения.

3 сентября заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что жители Москвы совершили почти 100 тыс. поездок на арендуемых электросамокатах.

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