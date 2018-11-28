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Сбитый электросамокатом пешеход погиб в Испании

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Фото: Global Look Press/Patrick Lefevre
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90-летняя женщина скончалась в Испании, после того как была сбита электрическим самокатом. В момент происшествия на двухколесном транспорте ехали два молодых человека.

По данным испанской газеты El Pais, этот инцидент стал первым в стране, когда пешеход погиб под колесами самоката. Событие произошло в городе Барселона автономного региона Каталония.

Уточняется, что самокат непосредственно перед столкновением двигался со скоростью 30 км/ч. При аварии пожилая женщина упала и ударилась головой. Службы медицинской помощи оперативно доставили ее в больницу, но спасти пациентку не удалось.

Двум молодым людям — виновникам аварии — теперь грозит уголовное преследование. Как сообщает испанское издание, местная прокуратура сочла их действия грубой непредусмотрительностью, которая привела к смерти.

21 ноября стало известно, что полиция Венеции оштрафовала итальянца на €66,8 за то, что его маленький сын катался на самокате по центральной площади Сан-Марко и прилегающей к ней территории. Эта история вызвала бурные дискуссии в Сети. Однако, как выяснилось, движение на самокатах и велосипедах на площади Сан-Марко действительно запрещено во избежание неприятных инцидентов с туристами.

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