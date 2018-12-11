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Депутат предложил вернуть техосмотр под контроль ГИБДД

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») на заседании нижней палаты парламента выступил с предложением передать ГИБДД функцию по проведению технического осмотра автомобилей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«После того как техосмотр перешел в ведение страховых компаний, вся страна покупает диагностические карты, никто его не проходит», — сказал Евгений Марченко.

Депутат подчеркнул, что в случае возвращения процедуры прохождения ТО под контроль Госавтоинспекции качество техосмотра станет выше, а все деньги будут поступать в бюджет.

В ноябре эксперты предложили изменить правила прохождения техосмотра и ввести новую систему мониторинга состояния транспортных средств, согласно которой регулярно попадающие в ДТП автомобили или машины с большими пробегами, как, например, такси, будут проходить ТО чаще.

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