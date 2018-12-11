Штраф за «серые» диагностические карты могут увеличить в 2,5 раза

Во вторник, 11 декабря, Госдума рассмотрит в первом чтении поправки, увеличивающие размер штрафа для водителей, которые управляют автомобилем без оформленной должным образом диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Если законопроект будет принят, вместо нынешних 800 рублей автовладельцам придется платить две тысячи рублей, сообщает «Российская газета».

Согласно документу, для технических экспертов за выдачу карт без фактически проведенного техосмотра вводится дисквалификация. Кроме того, поправками предусматривается административная ответственность за нарушения порядка ведения реестра операторов техосмотра. За проведение ТО без аккредитации оператору будет грозить уголовная ответственность.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения, которые планируется внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра автомобилей.

По мнению специалистов, выдача фиктивных карт приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью автомобилей, уточняет издание.

Ранее 9 ноября сообщалось, что в России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, согласно которой регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами будут проходить технический осмотр чаще.